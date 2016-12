LWSPA M-V: Sportboot im Hafen Lohme gesunken

Waldeck (ots) - Durch den Hafenmeister des Hafens Lohme wurden Beamte der Wasserschutzpolizeiinspektion Sassnitz am 27.12.2016 darüber informiert, dass im dortigen Hafen ein privat genutztes Sportboot gesunken ist. Dabei handelt es sich um ein ca. 7,50 Meter langes Sportboot mit Einbaumaschine, welches vor vier Jahren für 60000 Euro angeschafft wurde. Aus dem in ca. zwei Metern Tiefe liegenden Boot trat Dieselkraftstoff aus. Neben den Beamten der Wasserschutzpolizei befinden sich Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Sassnitz, Lohme und Breege zur Bekämpfung eines ca. 100 Quadratmeter großen Ölfilms im Einsatz. Die genaue Ursache für den Untergang ist derzeit noch nicht geklärt. Möglicherweise ist das Boot aufgrund des stürmischen Wetters der vergangenen Nacht mit Wasser vollgeschlagen. Der Eigner wurde zwischenzeitlich informiert, die Bergung des Bootes erfolgt in dessen Zuständigkeit.

Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell