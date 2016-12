LWSPA M-V: Surfer in Seenot

Wismar^ (ots) - Am Montag, den 26.12.2016 um 13.40 Uhr teilt die Einsatzleitstelle Rostock der Wasserschutzpolizeiinspektion Wismar fernmündlich mit, dass sich im Salzhaff Höhe der Ortslage Pepelow/Klein Strömkendorf ein Surfer in einer Notlage befindet.Durch die Integrierte Rettungsleitstelle Mitte wurden die Feuerwehren aus Pepelow,Rerik sowie Kühlungsborn mit drei Booten eingesetzt. Vor Ort wurde bekannt, dass sich drei Surfer ( zwei männliche und eine weibliche ) in einer Notlage befinden. Es kamen zum Einsatz der Hubschrauber Merlin II sowie der Rettugshubschrauber Christopher II. Weiterhin waren beteiligt das Fahrgastschiff " Ostseebad Rerik " im Salzhaff und zwei eingesetzte Beamte der Wasserschutzpolizeiinspektion Wismar. Um 14:54 Uhr wurde die Waserschutzpolizeiinspektion Wismar davon in Kenntnis gesetzt, dass alle drei Surfer wohlbehalten an Land sind.

