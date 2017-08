POL-NB: Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Motorradfahrer in Stavenhagen (LK MSE)

Malchin (ots) - Am 09.08.17 gegen 14:35 Uhr kam es in Stavenhagen, August-Bebel-Straße, Höhe Einmündung Treptower Straße, zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der 58-jährige Fahrer eines PKW Ford befuhr die August-Bebel-Str. aus Richtung Innenstadt kommend und beabsichtigte, nach links in Richtung Altentreptow abzubiegen. Ein 54-jähriger Motorradfahrer befuhr zu diesem Zeitpunkt die August-Bebel-Straße in entgegengesetzter Richtung. Beim Abbiegen übersah der aus dem Bereich Demmin stammende 58-Jährige den entgegenkommenden Suzuki-Fahrer. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Durch den Unfall wurde der aus der Müritz Region stammende Motorradfahrer schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Malchin verbracht. Der Ford-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von geschätzt 9.000,- EUR. Sowohl das Krad als auch der PKW waren nicht mehr fahrbereit.

