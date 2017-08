POL-NB: Deutsch-polnische Zusammenarbeit führt zum Ermittlungserfolg

Neubrandenburg (ots) - Auf Usedom hatten es Diebe Anfang Juni auf Schmuck abgesehen. In der Nacht vom 3. zum 4. Juni 2017 erbeuteten Unbekannte Ware im Wert von etwa 310.000 EUR. Aus einem Transporter in Ahlbeck entwendeten sie u.a. Bernstein- und Edelsteinschmuck im Wert von etwa 60.000 EUR. In Heringsdorf erbeuteten sie aus einem Verkaufswagen Silber- und Naturschmuck im Wert von ca. 250.000 EUR. Ein glücklicher Zufall und die gemeinsamen Ermittlungen der deutschen und polnischen Polizei führten nun zu einem Mann, der Teile des entwendeten Schmucks auf einem Markt in Swinemünde verkauft hat. Der Geschädigte aus Heringsdorf stellte zuvor (am 31.07.2017) diese Teile seines Schmucks auf dem polnischen Markt fest. Er benachrichtigte die deutsche Polizei, welche sofortige Maßnahmen einleitete. Über die Verbindungsstelle für Internationale Zusammenarbeit wurde der Kontakt zur KWP Stettin hergestellt. Innerhalb weniger Stunden konnte die polnische Polizei in Swinemünde Teile des entwendeten Schmucks sicherstellen. Durch die KMP (Stadtkommandantur) Swinemünde wurde ein Verfahren wegen Hehlerei gegen den Standbetreiber eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen durch die deutsche und die polnische Polizei dauern an.

