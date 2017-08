POL-NB: Brand einer Heupresse in Glashütte (LK Vorpommern- Greifswald)

PHR Pasewalk (ots) - Am Dienstag, dem 08.08.2017, kam es gegen 17:10 Uhr zu einem Brand einer Stroh-/Heupresse in der Nähe der Ortschaft Glashütte auf einer angrenzenden Wiese an der Lindenstraße.Nach ersten Erkenntnissen geriet die in Betrieb befindliche Heupresse durch einen Funkenflug, welcher von der Maschine ausging,in Brand. Die Heupresse stand in kürzester Zeit in Flammen. Der in unmittelbarer Nähe der Heupresse bereits gepresste Silageballen wurde durch den starken Wind und Funkenflug in Mitleidenschaft gezogen.Durch die eingesetzten Feuerwehren Boock, Löcknitz und Rothenklempenow,die mit insgesamt 37 Kameraden zum Einsatz kamen, konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere gepresste Ballen verhindert werden. Personen wurden nicht verletzt.Das Feuer zerstörte die Heupresse und einen Heuballen. Es entstand ein geschätzter Schaden von 60.000,00 Euro.

Im Auftrag

Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell