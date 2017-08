POL-NB: Mehrere Sachbeschädigungen in Lubmin

Lubmin (ots) - Die Polizei stellte am Vormittag des vergangenen Samstags (05.08.2017) mehrere Sachbeschädigungen, darunter auch verfassungswidrige Schmierereien, in Lubmin fest.

So haben unbekannte Täter in der Lindenstraße ein 35 x 35 cm großes Hakenkreuz an einem Strommast angebracht. Das schwarze Graffiti verursachte einen Schaden von 30 EUR. Zum genauen Tatzeitraum können keine Angaben gemacht werden. Ebenfalls mittels schwarzer Farbe haben Unbekannte einen 80 x 50 cm großen Schriftzug ("ACAB") an die Fassade eines Gebäudes in der Freester Straße, wo die Freiwillige Feuerwehr Lubmin sowie auch die Polizeistation untergebracht sind, gesprüht. Die Tatzeit kann nach ersten Erkenntnissen zwischen 6.00 und 10.00 Uhr (05.08.2017) eingegrenzt werden. Es entstand ein Schaden von circa 100 EUR.

Ebenso wurden Sachbeschädigungen an Hausfassaden in der Waldstraße und in der Lindenstraße festgestellt. Hier entstand ein Gesamtschaden von über 1.000 EUR, weil unbekannte Täter die Gebäude mit rohen Eiern beworfen haben.

Personen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an die Einsatzleitstelle Neubrandenburg unter 0395/5582-2224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

