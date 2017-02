POL-NB: Brand einer Gartenlaube in Strasburg (LK VG)

Strasburg (ots) -

Am 03.02.2017, gegen 03:00 Uhr kam es in 17335 Strasburg, Lange Straße zu einem Brand in einer Gartenlaube. Bei Eintreffen der Rettungskräfte und Polizei brannte die Laube in voller Ausdehnung. Nach ersten Einschätzungen ist dabei ein Schaden von ca. 50.000,- EUR entstanden. Der Nutzer der Laube, welcher die Nacht dort verbrachte, wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus Pasewalk gebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt. im Auftrag Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell