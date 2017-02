POL-NB: Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Fußgänger in Demmin in der Jarmener Straße

Demmin (ots) - Am 02.02.2017, gegen 13:55 Uhr, kam es in Demmin in der Jarmener Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fußgänger. Hierbei befuhr der 80-jährige Fahrer eines PKW Seat die Jarmener Straße (B110) aus Richtung August-Bebel-Straße kommend in Richtung Ortsausgang. Zur gleichen Zeit beabsichtigte ein 36-jähriger Fußgänger die Jarmener Straße auf Höhe des Stadions der Jugend in Richtung Pensiner Weg zu überqueren. Er trat auf die Fahrbahn der Jarmener Straße ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten und es kam zum Zusammenstoß mit dem PKW Seat des 80-jährigen Fahrzeugführers. Hierbei wurde der Fahrzeugführer so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungswagen ins Klinikum Greifswald gebracht werden musste. Dort wurde er stationär aufgenommen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.000,-EUR. Während der Unfallaufnahme stellte die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Fußgängers fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab hierbei einen Wert von 2,43 Promille.

