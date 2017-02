POL-NB: Audi A6 in Pasewalk entwendet

Pasewalk (ots) - Am 01.02.2017, in der Zeit von 06:45 Uhr bis 15:30 Uhr, wurde von einem Parkplatz der Asklepios Klinik in Pasewalk ein schwarzer Audi A6 durch bisher unbekannte Täter entwendet. Der schwarze Audi A6, mit dem amtlichen Kennzeichen UM-ML248, hatte einen Wert von etwa 8.000 EUR. Die Beamten der Kriminalpolizeiinspektion Anklam haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an die Einsatzleitstelle Neubrandenburg unter 0395/5582-2224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

