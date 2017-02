POL-NB: Brand eines Mehrfamilienhauses in 17390 Salchow (Landkreis Vorpommern-Greifswald)

Salchow (ots) - Zum Brand eines Mehrfamilienhauses kam es am heutigen Tag gegen 03:20 Uhr in Salchow an der B 109. Aus bislang ungeklärter Ursache fing der Dachstuhl des Wohnhauses Feuer und brannte in voller Ausdehnung. Durch eine aufmerksame Bürgerin wurde der Brand bemerkt und die Bewohner des Hauses informiert, so dass sich diese in Sicherheit bringen konnten. Durch die Eigentümer konnten die in den Nebengebäuden untergebrachten Tiere ebenfalls aus dem Gefahrenbereich gebracht werden. Die eingesetzten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Anklam, Groß Polzin, Klein Bünzow, Menzlin, Paetschow und Ziethen sind im Beisein des Amtswehrführers derzeit dabei, den Brand zu löschen. Die B 109 wird für die Dauer der Löscharbeiten für den fließenden Verkehr voll gesperrt. Der Schaden wird sich nach ersten Schätzungen auf 150.000 bis 200.000 EUR belaufen. Die Kriminalpolizei hat in diesem Fall die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, der Einsatz eines Brandursachenermittlers wird derzeit geprüft.

Polizeiführer vom Dienst, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell