POL-NB: Verfassungsfeindliche Schmierereien im Bereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) - Zwischen dem 29.01., gegen 21.00 Uhr, und dem 30.01.2017, circa 9.30 Uhr, haben Unbekannte ein Hakenkreuz an eine Hauswand in der Ahlbecker Beeckstraße angebracht. Das 90 x 50 cm große Graffiti wurde mittels silberner Farbe aufgetragen. Es entstand ein Schaden von circa 400 EUR. Die Beseitigung wurde veranlasst.

Auch im Bereich der Polizeiinspektion Neubrandenburg wurden Hakenkreuzschmierereien festgestellt. So wurde mit schwarzer Farbe ein 150 x 150 cm großes Hakenkreuz an Miettoiletten eines Parkplatzes bei Usadel angebracht. An einer weiteren Raststelle zwischen Godendorf und Neustrelitz wurden ebenfalls verschiedene verfassungswidrige Schmierereien - darunter ein circa 40 x 40 cm großes Hakenkreuz - an öffentlichen Toiletten festgestellt. In beiden Fällen wurde auch hier eine Beseitigung veranlasst. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

Der polizeiliche Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektionen Anklam und Neubrandenburg hat in allen drei Fällen die Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die Einsatzleitstelle Neubrandenburg unter 0395/5582-2224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell