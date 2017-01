POL-NB: Mehrere witterungsbedingte Unfälle im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) - Seit dem 30.01.2017 ab 19:00 Uhr musste die Polizei im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg insgesamt 10 witterungsbedingte Verkehrsunfälle aufnehmen. Der Schwerpunkt lag dabei im Bereich des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte. Hier ereigneten sich insgesamt 9 Verkehrsunfälle, bei denen 2 Personen leicht verletzt wurden. In den übrigen Fällen waren nur Blechschäden zu verzeichnen. Aufgrund der Straßenglätte blieben zudem mehrere LKWs an Steigungen liegen und sorgten so für Verkehrsbehinderungen. Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich am 30.01.2017 gegen 20:35 Uhr auf der L 192 kurz vor der Ortslage Tribsees im Landkreis Vorpommern-Rügen. Hier kam ein PKW aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der glatten Fahrbahn ab und stieß gegen einen Straßenbaum. Dabei wurde der alleinbeteiligte Führer des PKW leicht verletzt.

Polizeiführer vom Dienst, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle

