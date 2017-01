POL-NB: Rinderbulle löst Sperrung der Autobahn 20 aus

Strasburg (ots) -

Wegen eines ausgebüxten Rinderbullen musste die Autobahn 20 am Sonntagnachmittag zwischen den Anschlussstellen Strasburg und Pasewalk für mehr als eine Stunde lang in Richtung Stettin gesperrt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Halter des Bullen das Tier auf dem Parkplatz Ravensmühle tränken. Hierzu öffnete er die seitliche Tür des Anhängers, die der Bulle sofort zur Flucht nutzte. Im Eiltempo rannte der Bulle über den Parkplatz hin und her und ließ sich nicht vom Halter und auch nicht von der Polizei einfangen. Aufgrund der akuten Gefahr, dass dieser Bulle auf die Autobahn läuft, musste diese durch die Polizei gesperrt werden. Ein angeforderter Tierarzt sollte den Bullen mit einem Betäubungsgewehr ruhig stellen. Das Tier wurde zwar getroffen, jedoch blieb die erhoffte Wirkung aus. Dem gleichzeitig angeforderten Jäger blieb nach Rücksprache mit dem Tierarzt keine andere Möglichkeit, als das Tier zu erlegen. Durch die eingesetzten Kameraden der Feuerwehr Strasburg wurde der tote Bulle anschließend auf den Hänger des Eigentümers geladen. Bei dem Einsatz sind keine Personen verletzt worden. im Auftrag Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Neubrandenburg

