POL-NB: Brand in einer Doppelhaushälfte in Bröllin (LK VG)

Pasewalk (ots) -

Am 29.01.2017, gegen 09:45 Uhr wurde der Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Greifwald ein Wohnungsbrand in 17309 Bröllin gemeldet. Vor Ort konnte eine starke Rauchentwicklung im Bereich des Dachgeschosses einer Doppelhaushälfte festgestellt werden. Der Brand konnte durch die Kammeraden der Feuerwehr gelöscht werden. Der Dachstuhl des Hauses wurde durch den Brand nicht weiter beschädigt. Im Dachgeschoss des Hauses wurde ein Zimmer durch das Feuer vollständig beschädigt, alle anderen Räume im Dachgeschoss sind auf Grund der Rauchentwicklung nicht mehr bewohnbar. Die Räume im Erdgeschoss des Hauses bleiben weiterhin bewohnbar, so dass die Familie mit den beiden Kindern (7 und 3 Jahre alt) weiterhin in ihrem Heim bleiben können. Der Kriminaldauerdienst des Kriminalkommissariats Anklam hat die Ermittlungen zur Brandursache unmittelbar vor Ort aufgenommen. Zur Brandbekämpfung waren die Feuerwehren aus Pasewalk, Züsedom, Fahrenwalde, Krugsdorf und Zerrenthin im Einsatz. im Auftrag Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell