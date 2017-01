POL-NB: Vorsätzliche Brandstiftungen in Greifswald (Landkreis Vorpommern- Greifswald)

PHR Greifswald (ots) - Am 28.01.2017 kam es in der Zeit von 20:20 Uhr bis 21:30 Uhr zu zwei vorsätzlichen Brandstiftungen in Greifswald. Gegen 20:00 Uhr wurde ein abgestellter PKW Nissan im Mühlenweg (Fettenvorstadt) in Brand gesetzt.Das Fahrzeug war bereits vor dem Brand nicht mehr fahrbereit.Der Nissan brannte völlig aus. Der Sachschaden beträgt ca.1.000 Euro. Gegen 21:15 Uhr wurde der Brand einer leerstehenden Baracke in der Größe von 45x10 Metern,in der Felix-Hausdorff-Straße (Nördliche Mühlenvorstadt),festgestellt.Diese brannte vollständig nieder.Bis 2014 wurde das Gebäude als Lagerraum genutzt. Der geschätzte Sachschaden beträgt hier 30.000 Euro.An der Brandbekämpfung waren die Berufsfeuerwehr Greifwald und die Freiwillige Feuerwehr Greifswald mit insgesamt 28 Kameraden mit 7 Löschfahrzeugen im Einsatz.Personen wurden nicht verletzt oder mussten evakuiert werden.Der Kriminaldauerdienst Anklam hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Noch in der Nacht wurden die Ermittlungen durch einen Brandursachenermittler unterstützt.

Zeugen, die zu den o.g. vorsätzlichen Brandstiftungen Angaben machen können werden gebeten, sich mit der Polizei in Greifswald unter der Telefonnummer (03834) 540-0 in Verbindung zu setzten.

