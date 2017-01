POL-NB: Dixi Klo an der B 198 in Brand gesetzt (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte)

PR Röbel (ots) - Am heutigen Tag gegen 18:40 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidium Neubrandenburg ein Brand auf dem Parkplatz B 198, Bad Stuer gemeldet. Unbekannte Täter haben auf dem Parkplatz ein Dixi Klo angezündet. Durch das Feuer wurde das Toilettenhäuschen komplett zerstört. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Stuer löschten den Brand. Der Schaden wird mit 500 Euro angegeben. Zeugen, die Angaben zu dieser Brandstiftung machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Röbel unter der Telefonnummer 039931 848 224 in Verbindung zu setzen.

