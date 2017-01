POL-NB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 33-jährigen Georg Plümecke aus Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen)

Stralsund (ots) - Der seit dem 23.01.2017 vermisste 33-jährige Georg Plümecke kehrte am heutigen Tage selbstständig in das Krankenhaus West in Stralsund zurück. Die Polizei bedankt sich bei allen Beteiligten für die Unterstützung.

Im Auftrag

Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell