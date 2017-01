POL-NB: Brand eines leerstehenden Gebäudes in Demmin im LK MSE

Demmin (ots) - Am 24.01.2017, gegen 00:10 Uhr, wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg der Brand eines Gebäudes in Demmin, in der Stavenhagener Straße, gemeldet. Beim Eintreffen der Beamten bestätigte sich der Sachverhalt. Bei dem Haus handelt es sich um ein leerstehendes, zweigeschossiges Gebäude, welches vormals als Wohngebäude genutzt wurde. Das Obergeschosses sowie der Dachstuhl brannten in voller Ausdehnung. Es kamen die Freiwilligen Feuerwehren aus Demmin und Loitz zum Einsatz, welche über mehrere Stunden den Brand bekämpften. Die Kriminalpolizei wurde hinzugezogen und begannen mit den Ermittlungen vor Ort. Brandstiftung kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Zur Schadenshöhe können zur Zeit noch keine Angaben gemacht werden.

