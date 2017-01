POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person auf der L23 bei Kavelsdorf im LK VR

Ribnitz-Damgarten (ots) - Am 23.01.2017, gegen 17:00 Uhr, kam es auf der L 23 bei Kavelsdorf zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Der 37-jährige Fahrer eines PKW Mitsubishi Befuhr die L 23 aus Richtung Kavelsdorf in Fahrtrichtung Bad Sülze. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der PKW nach rechts von der Straße ab und fuhr zunächst über einen Baumstumpf. Dadurch kam das Fahrzeug ins Schleudern und kollidierte in weiterer Folge mit zwei Straßenbäumen. Durch die Kameraden der Feuerwehr aus Bad Sülze wurde der Fahrer aus dem Fahrzeug geborgen. Der Mann wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus nach Rostock(CUK) verbracht. Der Sachschaden wird auf ca.10.000 Euro geschätzt.

