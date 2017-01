POL-NB: Brand eines Getränkefachmarktes in Neubrandenburg (LK MSE)

Neubrandenburg (ots) -

Am 22.01.2017 gegen 18:40 Uhr wurde ein Brand im Bereich des Getränkefachmarktes im Schimmelweg in Neubrandenburg bekannt. Durch die eingesetzten Kräfte konnte vor Ort festgestellt werden, dass das Vordach des Hintereinganges zum Getränkefachmarkt in Brand geraten war und das Feuer auf das Hauptdach übergriff. Die Feuerwehren Neubrandenburg konnten den Brand unter Kontrolle bringen und ein Niederbrennen des Objektes verhindern. Der entstandene Sachschaden ist derzeit noch nicht bezifferbar. Ein Brandursachenermittler kam bereits zum Einsatz und wird seine Arbeit am 23.01.2017 fortsetzen. Nach den gegenwärtigen Erkenntnissen wird von Brandstiftung ausgegangen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und/oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Einsatzleitstelle Neubrandenburg unter 0395 / 5582 2224, an die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber an jede andere Polizeidienststelle zu wenden. Im Auftrag Polizeiführer vom Dienst (fh) Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell