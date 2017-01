POL-NB: Mehrere Garagen in Grimmen aufgebrochen (Landkreis Vorpommern-Rügen)

Grimmen (ots) - Zu mehreren Einbrüchen kam es in der vergangenen Nacht im Garagenkomplex im St.-Jürgen-Weg in Grimmen. Von den insgesamt 22 Garagen wurden nach derzeitigem Stand sechs durch unbekannte Täter aufgebrochen, wobei ein Sachschaden von circa 1.000,- EUR entstand. Zur Höhe des Stehlschadens können derzeit noch keine abschließenden Aussagen getroffen werden. Erst am Vortag wurde bei der Polizei ein Einbruch in eine Garage am genannten Ort angezeigt, wobei Werkzeug und Motorradzubehör im Wert von ca. 500,- EUR entwendet wurden.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder den Tätern machen können, werden gebeten, ihre Wahrnehmungen im Polizeirevier Grimmen (Tel.: 038326/570), in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache (www.polizei.mvnet.de) mitzuteilen.

Polizeiführer vom Dienst, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell