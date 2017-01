POL-NB: Brand einer Laube in Röbel (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte)

Röbel (ots) - Über einen Brand in der Gartenanlage am Weidehang wurde die Polizei über den Notruf am 22.01.2017 gegen 02:06 Uhr verständigt. Aus bislang unbekannter Ursache brach in einem Gartenhaus in der genannten Kleingartenanlage ein Feuer aus, dass durch die eingesetzten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Röbel schnell unter Kontrolle und gelöscht werden konnte. Die Laube und die darin gelagerten Gartengeräte wurden bei dem Brand vollständig zerstört, Personen kamen nicht zu Schaden.

Polizeiführer vom Dienst, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell