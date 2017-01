POL-NB: Polizei sucht Ersthelferin nach einem Einsatz in Stralsund

Stralsund (ots) - Am 21. Januar 2017, gegen 07:15 Uhr, wurde in der Frankenstraße in Stralsund eine verletzte Person durch Passanten aufgefunden. Die beiden Passanten leisteten Erste Hilfe und riefen dann den Notruf 112. Der gerufene Rettungsdienst versorgte die leicht verletzte Person und verbrachte sie ins Krankenhaus. Dort wurde festgestellt, dass die Person an einer ansteckenden Krankheit leidet. Ein Ersthelfer konnte durch die Polizei ermittelt werden. Die andere Ersthelferin ist bis jetzt unbekannt. Sie wird gebeten, sich im Polizeihauptrevier Stralsund unter 03831 - 28900 zu melden.

Die unbekannte Ersthelferin wird wie folgt beschrieben:

- ca. 30-35 Jahre - war in Begleitung eines ca. 8jährigen Mädchens

Im Auftrag

Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell