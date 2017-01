POL-NB: Brand in einem Einfamilienhaus in 17214 Sparow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte)

Röbel (ots) - Nach einem Brand in einem Einfamilienhaus am heutigen Tag gegen 15:15 Uhr in Sparow, ermittelt die Kriminalpolizei Neubrandenburg. Polizei und Feuerwehr wurden durch einen Zeugen alarmiert und fanden eine 57-jährige Hausbewohnerin vor. Die aufgefundene Frau wurde leichtverletzt durch einen Rettungswagen in das Klinikum Plau am See verlegt. Das Feuer brach im Wohnzimmer aus und verursachte einen geschätzten Sachschaden von ca. 120.000 Euro. Die genaue Brandursache ist derzeit nicht geklärt. Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Nossentiner Hütte, Silz und Malchow mit 30 Kameraden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Für weitere Erkenntnisse zum Ausbruch des Brandes soll am 17.01.2017 ein Brandursachenermittler zum Einsatz kommen.

Im Auftrag Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell