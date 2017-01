POL-NB: Einbruchsdiebstahl in das Experimentarium in Zingst (LK VR)

Zingst (ots) -

In der Zeit vom 14.01.2017, 18:00 Uhr, bis zum 15.01.2017, 09:15 Uhr, drangen bislang unbekannte Tatverdächtige gewaltsam in die Zingster Kinderwelt, das Experimentarium, in der Seestraße ein und entwendeten Bargeld sowie zwei Notebooks. Der entstandene Schaden wird auf ca. 2.100 EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit gemacht haben bzw. Hinweise zu Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich an die Einsatzleitstelle Neubrandenburg unter 0395 / 5582 2224, an die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber an jede andere Polizeidienststelle zu wenden. Im Auftrag Polizeiführer vom Dienst (fh) Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Neubrandenburg

