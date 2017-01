POL-NB: Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Sassnitz / Insel Rügen - eine schwerverletzte Person (LK VR)

Sassnitz (ots) -

Am 15.01.2017 um 04:50 Uhr wurde die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg über einen Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Sassnitz in der Straße der Jugend informiert. Am Einsatzort konnten die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Sassnitz die betroffene Wohnungsinhaberin im 2. Obergeschoss stehend hinter einem Fenster feststellen. Die fünf anderen Mietparteien des Hausaufganges wurden umgehend evakuiert. Die betroffene Wohnung konnte durch die Polizei geöffnet, aber aufgrund des Brandes und der Rauchentwicklung nicht betreten werden. Die 30-jährige Wohnungsinhaberin wurde unter Einsatz einer Drehleiter durch die Freiwillige Feuerwehr Sassnitz gerettet und mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus nach Bergen/Rügen verbracht und dort stationär aufgenommen. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Sassnitz, welche mit 20 Kameraden vor Ort war, gelöscht werden. Die betroffene Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Zudem ist die darunter liegende Wohnung durch die Löscharbeiten in Mitleidenschaft gezogen worden. Die evakuierten Mietparteien konnten ihre Wohnungen wieder aufsuchen. Nach den gegenwärtigen Erkenntnissen ist von einem technischen Defekt in einem elektronischen Gerät als Brandursache auszugehen. Zur endgültigen Klärung der Brandursache kommt am 16.01.2017 ein Brandursachenermittler zum Einsatz. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 50.000 EUR geschätzt. Im Auftrag Polizeiführer vom Dienst (fh) Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell