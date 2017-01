POL-NB: LKW nach Diebstahl in 17358 Torgelow in Polen festgestellt

Torgelow (ots) -

Am 14.01.2017, gegen 22:45 Uhr wollten polnische Polizisten der Polizei Mierzyn in Doluje, ca. 20 km von der deutsch-polnischen Grenze entfernt, einen deutschen LKW mit Sattelauflieger (Gülleanhänger) kontrollieren. Bei der Kontrolle flüchtete der Fahrzeugführer. Es stellte sich heraus, dass das Zündschloss der Zugmaschine überdreht war. Über das Gemeinsame Zentrum der deutsch-polnischen Polizei und Zoll wurde die Polizei in Ueckermünde verständigt. Nach Kontaktaufnahme mit dem Fahrzeughalter stellte sich heraus, dass der LKW entwendet worden war. Das Fahrzeug wurde auf einem Parkplatz in 17358 Torgelow abgestellt und letztmalig dort am 14.01.2017, um 17:00 Uhr gesehen. Die Zugmaschine und der Anhänger haben einen Wert von ca. 108.000,00 Euro. im Auftrag Polizeiführer vom dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell