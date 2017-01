POL-NB: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person unter Einwirkung von Alkohol in 18311 Klockenhagen (LK VR)

Ribnitz-Damgarten (ots) -

Am 14.01.2017, gegen 02:00 Uhr befuhr die 24-jährige Fahrzeugführerin mit einem PKW VW Golf die Landesstraße 22. In der Ortslage Klockenhagen wollte sie nach rechts auf die Landesstraße 21 in Richtung Rostock abbiegen. Beim Abbiegevorgang geriet sie mit ihrem Fahrzeug im Kreuzungsbereich nach links ab und stieß mit dem Mast einer Lichtzeichenanlage zusammen. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die Fahrerin an der linken Hand und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus nach Rostock gebracht. Zuvor jedoch bemerkten die unfallaufnehmenden Beamten bei der Fahrerin Alkoholgeruch in der Atemluft. Bei einem Atemalkoholtest wurde ein Wert von 1,69 Promille festgestellt. Eine Blutprobenentnahme folgte. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von ca. 6000,00 Euro. Im Auftrag Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Neubrandenburg

