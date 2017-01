POL-NB: Laptop aus Einfamilienhaus in Ziethen gestohlen (LK VG)

Wolgast (ots) -

Am 14.01.2017, in der Zeit von 13:00 Uhr bis 14:40 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in 17390 Ziethen ein. Während die Geschädigten bei einer Beerdigung waren, schlugen die Täter die Scheibe der Wohnungstür ein und gelangen so in das Haus. Hier wurden einige Räume durchsucht und neben einem Laptop unter anderem noch ein Handy und Schmuck entwendet. im Auftrag Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell