POL-NB: Entwendeter Radlader wieder aufgefunden (LK VG)

Am 14.01.2017 um 14:05 Uhr meldete sich ein Anwohner der Albert-Einstein-Straße in Torgelow beim Notruf der Polizei. Dieser teilte mit, dass er aus einer Pressemitteilung der Polizei von dem Diebstahl eines Radladers in Torgelow erfahren hat und ein derartiges Modell aus seinem Fenster heraus hinter einem Stromhaus stehend feststellen konnte. Durch die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ueckermünde wurden diese Feststellungen bestätigt. Bei dem aufgefundenen Radlader handelt es sich um die in der Beruflichen Schule in Torgelow in den Nachtstunden vom 12.01.2017 zum 13.01.2017 entwendete Baumaschine. Der Kriminaldauerdienst Anklam kam zur Spurensicherung zum Einsatz. Anschließend wurde der Radlader durch den Eigentümer übernommen und gesichert.

Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege nochmals bei dem Anrufer für die Information über seine wahrgenommenen Beobachtungen.

