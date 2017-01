POL-NB: Containerbrand in Pasewalk (LK VG)

Pasewalk (ots) - Am 14.01.2017 um 02:50 Uhr wurde der Einsatzleistelle der Polizei der Brand eines Abfallcontainers in der Grünstraße in Pasewalk gemeldet. Bei dem Brandort handelt es sich um einen Abfallplatz zwischen Wohnblöcken gegenüber dem Amtsgericht. Durch das Feuer wurde ein Papiercontainer vollständig zerstört. Durch die Freiwillige Feuerwehr Pasewalk konnte der Brand gelöscht und ein Übergreifen der Flammen auf andere Container verhindert werden. Ein weiterer Container wurde durch die Hitzeentwicklung einseitig in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 EUR geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben bzw. Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich an die Einsatzleitstelle Neubrandenburg unter 0395 / 5582 2224, an die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

