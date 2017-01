POL-NB: Sachbeschädigung an Fahrzeugen in Stralsund - Täter gestellt (LK VR)

Stralsund (ots) - Am 14.01.2017 um 04:50 Uhr wurde die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg darüber informiert, dass durch zwei Personen in der Wolfgang-Heinze-Straße in Stralsund Außenspiegel an mehreren Fahrzeugen beschädigt worden sein sollen. Durch die sofort eingesetzten Polizeibeamten des Polizeihauptreviers Stralsund konnten zwei Tatverdächtige im Alter von 18 und 19 Jahren gestellt werden. Diese beschädigten an drei Fahrzeugen die Außenspiegel und klappten an weiteren Fahrzeugen die Außenspiegel lediglich an. Hierbei kam es zu keinen Beschädigungen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 200 EUR geschätzt.

