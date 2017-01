POL-NB: PKW rutscht in Ribnitz-Damgarten in Garage - Fahrerin leichtverletzt (LK VR)

Ribnitz-Damgarten (ots) - Eine 55-jährige Frau aus Ribnitz-Damgarten befuhr mit einem VW-Kleintransporter die Straße Am See in Richtung Fritz-Reuter Straße. Aufgrund der winterglatten Fahrbahn geriet der VW ins Schlingern. Im weiteren Verlauf kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und rutschte schließlich in eine verschlossene Garageneinfahrt eines Einfamilienhauses. Durch den Aufprall erlitt die Fahrerin des Kleintransporters einen Schock. Sie wurde vor Ort von Rettungssanitätern medizinisch erstversorgt und zur Beobachtung in die Bodden-Kliniken Ribnitz-Damgarten gebracht. Die massive Garage sowie der in der Garage abgestellte PKW VW wurden erheblich beschädigt. Der VW-Kleintransporter war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Es entstand Sachschaden von etwa 35 000 Euro.

Während der Verkehrsunfallaufnahme wurden die Verkehrsteilnehmer durch die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ribnitz-Damgarten an der Verkehrsunfallstelle vorbeigeleitet, sodass es zu keinen Verkehrsbehinderungen kam.

