POL-NB: 2 Verkehrsunfälle im Bereich Stralsund mit zwei leichtverletzten Personen

Stralsund (ots) - Am 12.01.2017 gegen 20:35 Uhr befuhr ein 20-jähriger Stralsunder mit seinem PKW Rover die Anschlussstelle der B 96, aus Richtung B 105 kommend, in Richtung Rügen. Im Verlauf der Kurve, unterhalb der Brücke der B 96, geriet er auf der durch überfrierende Nässe glatten Straße mit seinem Fahrzeug ins Schleudern, berührte die linke Leitplanke und kam quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Zu einem weiteren Unfall kam es kurze Zeit später. Denn nachdem er das Fahrzeug verlassen hatte, fuhr ein PKW Ford in das ungesicherte und unbeleuchtete Fahrzeug. Die aus Berlin stammenden Fahrzeuginsassen, der 39-jährige Fahrer und seine 34-jährige Beifahrerin, wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Sie wurden mit einem RTW in das Helios Hanse Klinikum Stralsund gebracht und konnten nach ihrer Behandlung ihre Reise fortsetzen.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beträgt ca. 12.000 Euro. An der Leitplanke entstand nur geringer Schaden.

Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge erfolgte eine ca. 60-minütige Vollsperrung der Anschlussstelle von der B 105 in Richtung Rügen.

