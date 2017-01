POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person (LK MSE)

B 198 (ots) - Am 11.01.2017 gegen 21:40 Uhr befuhr eine 26-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw Peugeot 206 die B 198 aus Dambeck kommend in Richtung Vipperow. Auf Höhe der Ortslage Karchow befuhr ein Lkw die Strecke in entgegengesetzte Richtung. Nach den gegenwärtigen Erkenntnissen missachte der benannte Lkw das Rechtsfahrgebot. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste die 26-jährige Fahrzeugführerin ihren Pkw stark abbremsen und kam aufgrund der Fahrbahnverhältnisse nach links von der Straße ab. Auf der angrenzenden Weide überschlug sich der Peugeot einmal und kam dann in Fahrtrichtung auf den Rädern zum Stehen. Die Fahrzeugführerin verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde in das Krankenhaus Waren (Müritz) verbracht. Der Pkw Peugeot war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 5.200 EUR geschätzt.

Der oben benannte Lkw hat den Unfallort verlassen und konnte bislang nicht bekannt gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen. Zeugen, die Angaben zum Lkw bzw. zu dessen Kennzeichen machen können, werden gebeten, sich an die Einsatzleitstelle Neubrandenburg unter 0395 / 5582 2224, an die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Im Auftrag

Polizeiführer vom Dienst (fh)

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell