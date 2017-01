POL-NB: Schneemann auf Bahngleisen führt zu Gefahrenbremsung und Sachschaden (LK MSE)

Wesenberg (ots) - Durch drei bislang unbekannte Tatverdächtige wurde am 11.01.2017 gegen 17:45 Uhr direkt auf den Bahngleisen zwischen Wesenberg und Mirow, auf Höhe des Bahnhofs Am Weißen See in Wesenberg, ein ca. 1,50 m hoher Schneemann gebaut. Der Führer eines herannahenden Zuges konnte nicht unterscheiden, ob es sich dabei um eine Person oder eben um einen Schneemann auf den Gleisen handelte und leitete eine Gefahrenbremsung ein. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von ca. 5.000 EUR an der Bremsanlage des Triebwagens. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich an die Einsatzleitstelle Neubrandenburg unter 0395 / 5582 2224, an die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

