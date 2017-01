POL-NB: Witterungsbedingte Verkehrsunfälle im Bereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

PP NB (ots) - Der ab den Mittagsstunden einsetzende Schneefall bei Minustemperaturen führte am heutigen Tage, den 11.01.2017, auch im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg, in den Landkreisen Mecklenburgische Seenplatte, Vorpommern-Greifswald und Vorpommern-Rügen, zu glatten Straßen. Aufgrund des teils stark böigen Windes waren auch zahlreiche Schneeverwehungen zu beklagen.

Im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 18:00 Uhr wurden insgesamt 41 witterungsbedingte Verkehrsunfälle gezählt. Der entstandene Sachschaden wird seitens der Polizei auf ca. 103.000 EUR geschätzt. An den Unfällen waren 56 Pkw sowie je zwei Lkw und Busse beteiligt. Bei einem Unfall in der Nähe von Ribnitz-Damgarten sowie bei einem Unfall in Stralsund wurde je ein Autofahrer leicht verletzt. Auf der B 96 in Stralsund rutschte ein Bus in eine Leitplanke. Der Fahrer blieb hierbei unverletzt, Fahrgäste befanden sich nicht im Bus. Der Schaden wird auf 5000 EUR geschätzt. Bei einer weiteren Kollision zwischen einem Bus und einem Pkw, ebenfalls in Stralsund, kam es lediglich zu leichtem Sachschaden. Im Einzelnen:

Landkreis Vorpommern-Rügen / Polizeiinspektion Stralsund: 24 witterungsbedingte Verkehrsunfälle; beteiligt 25 Pkw, zwei Busse, ein Lkw; zwei leichtverletzte Personen; Sachschaden (geschätzt) 68.000 EUR

Landkreis Vorpommern-Greifswald / Polizeiinspektion Anklam: elf witterungsbedingte Verkehrsunfälle; beteiligt 19 Pkw; Sachschaden (geschätzt) 14.000 EUR

Landkreis Mecklenburgische Seenplatte / Polizeiinspektion Neubrandenburg: sechs witterungsbedingte Verkehrsunfälle; beteiligt zwölf Pkw, ein Lkw; Sachschaden (geschätzt) 21.000 EUR

