POL-NB: Feuer in einem Abfallsammelbehälter in einem Mehrfamilienhaus in 17192 Waren (LK MSE)

Waren (ots) - Am 10.01.2017. gegen 16:00 Uhr, wurde die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Waren in die Dietrich-Bonhoeffer-Strasse in 17192 Waren gerufen. Dort soll Rauch aus dem Abfallsammelbehälter des zehnstöckigen Mehrfamilienwohnhauses kommen. Das Gebäude ist derartig konstruiert, dass in jeder Etage die Mieter ihre Abfälle in einen zentralen "Müllschacht" werfen können. Der Müll gelangt über den Schacht in einen zentralen Auffangbehälter aus Kunststoff. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei bestätigte sich der Sachverhalt. Ein Eingreifen der Feuerwehr war aber nicht mehr notwendig, da das Feuer bereits durch die im Abfallsammelbehälter eingebaute Sprinkleranlage gelöscht wurde. Personen wurden bei dem Feuer keine verletzt und es entstand auch kein Sachschaden, da nur Müll brannte. Eine Evakuierung der Hausbewohner war auch nicht notwendig. Da Brandstiftung zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen zum Verdacht der versuchten schweren Brandstiftung aufgenommen.

