POL-NB: Rundfunkdurchsage- 63 jährige Frau aus 17449 Peenemünde vermisst

PR Heringsdorf (ots) - Seit dem 08.01.2017, 12:30 Uhr,wird aus Peenemünde die 63-jährige Monika Koch, vermisst.Frau Koch wurde am Abend des 07.01.2017 letztmalig in Peenemünde in der Feldstraße gesehen.

Beschreibung: Größe: 173 cm; Haare: dunkelbraun, glatt, Schulterlang; Gestalt / Figur: normal, Bekleidung: vermutlich. schwarzer Mantel und Halbstiefel, blaue Jeans

Hinweise nimmt die Polizei in Heringsdorf unter 038378-279-224, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Im Auftrag

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell