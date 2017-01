POL-NB: Einbruch in Kita in 17091 Wolde (LK Mecklenburgische Seenlandschaft)

PR Malchin (ots) - Bislang unbekannte Täter drangen in der Zeit von Freitag, 06.01.16,16:30 Uhr bis Sonntagmorgen gegen 09:00 Uhr gewaltsam in die Kindertagesstätte "Bambi"in Wolde,Gutshof 6 ein und durchsuchten mehrere Räume. Nach ersten Erkenntnissen haben die Täter die Räume teilweise verwüstet und vermutlich nach Bargeld gesucht. Es entstand Sachschaden. Mitarbeiter des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg suchten am Tatort nach Spuren.Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Einbruchdiebstahls.

Im Auftrag

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell