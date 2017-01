POL-NB: Autobrand in 17454 Zinnowitz

PR Heringsdorf (ots) - Am 08.01.2017 gegen 07:20 kam es zu einem Brand eines Firmentransporters in Zinnowitz, Am Erlengrund.Der Transporter stand am Straßenrand an den Wohnblöcken/Höhe des Containerstellplatzes. Trotz der umgehend eingeleiteten Löschmaßnahmen durch die Freiwillige Feuerwehr Zinnowitz, wurde der Transporter einer Sanitär und Heiztechnik GmbH stark beschädigt.Der Schaden beträgt ca.15.000 EUR.Nach ersten Erkenntnissen muss von Brandstiftung ausgegangen werden.Der Kriminaldauerdienst Anklam hat die Ermittlungen aufgenommen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeugen, sich zu melden. Wer Hinweise zur Tat oder dem/den Täter/n mitteilen kann, wird gebeten, sich an die Polizei in Heringsdorf unter Tel. 038378-279-0, zu wenden. Auch über die Internetwache www.polizei.mvnet.de können Beobachtungen mitgeteilt werden.

Im Auftrag

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell