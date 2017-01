POL-NB: Witterungsbedingter Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Bergen (ots) - Am Sonnabend, dem 07.01.2017, gegen 19:40 Uhr ereignete sich auf der B96, Höhe der Ortslage Rambin, ein Verkehrsunfall. Der 21-jährige Fahrer eines PKW Ford Fiesta befuhr die B 96 aus Richtung Stralsund kommend in Richtung Bergen. Auf Höhe der Abfahrt nach Rambin verlor er auf Grund der schlechten Witterungsverhältnisse die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam mit dem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und überschlug sich mehrfach im Straßengraben der Gegenfahrbahn. Glücklicherweise erlitt er nur leichte Verletzungen. Am PKW entstand ein Sachschaden von 4.000,-EUR.

