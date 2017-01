POL-NB: PKW rutscht in den Gegenverkehr- 4 leicht verletzte Personen

Bergen (ots) - Am 07.01.2016, um 15:13 Uhr, kam es auf der B 196 kurz vor der Ortschaft Bergen auf der Insel Rügen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 68-jähriger Fahrzeugführer aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald befuhr mit seinem PKW Audi die B 96 aus Richtung Samtens kommend in Richtung Bergen. An der Kuppelkower Kreuzung bog er nach auf die B 196 ab. Unmittelbar nach dem Abbiegevorgang verlor der Fahrerzeugführer auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er rutsche in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden PKW Chrysler einer 3-köpfigen Familie aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen. Durch den Zusammenstoß wurden sowohl der 68-jährige Audi-Fahrer als auch die drei Insassen des Chrysler (im Alter von 46, 42 und 10 Jahre) leicht verletzt.. Die Verletzten wurden ambulant im Krankenhaus Bergen behandelt. Die B 196 war für 60 Minuten voll gesperrt. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 EUR.

Im Auftrag

Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell