POL-NB: Diebstahl eines Transporters vom Firmengelände (Wesenberg- LK Mecklenburgische Seenplatte)

PHR Neustrelitz (ots) - Am 07.01.2017 wurden die Beamten des Polizeihauptreviers Neustrelitz über einen Pkw-Diebstahl informiert. In der Zeit vom 06.01.2017,19:00 Uhr bis zum 07.01.2017,gegen 07:30 Uhr, entwendeten der oder die bislang unbekannten Täter, einen weißen Mercedes Sprinter, von einem Firmengelände in 17255 Wesenberg, Am Pump 4. Der Sprinter hat an der Seite den auffälligen Aufdruck "Ideen aus Holz" und hat das amtliche Kennzeichen NZ-TH 44. Der Schaden wird auf über 31.000,- Euro geschätzt.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um Hinweise aus der Bevölkerung. Sachdienliche Informationen nehmen das Polizeihauptrevier Neustrelitz unter der Telefonnummer 03981/ 258 - 0, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Im Auftrag

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell