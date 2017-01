POL-NB: Zusammenstoß PKW und Radfahrer in Greifswald Hans-Beimler-Straße- Radfahrer schwer verletzt (Landkreis Vorpommern-Greifswald)

PHR Greifswald (ots) - Am 07.01.2017 gegen 11:25 Uhr ereignete sich in der Hans- Beimler-Str./ Höhe Hausnummer 72 in Greifswald ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.Ein 22-jähriger Radfahrer befuhr den rechten Radweg aus Richtung Anklamer Straße in Richtung Schönwalder Landstraße. Auf Höhe der Hausnummer 72 stand ein Transporter der Deutschen Post am Fahrbahnrand mit eingeschalteter Warnblinkanlage abgestellt, um Post auszutragen. Aus bisher ungeklärter Ursache übersah der Radfahrer das stehende Fahrzeug und fuhr auf den Transporter auf. Der Radfahrer durchschlug mit seinem Kopf die Heckscheibe des Fahrzeuges. Der Fahrradfahrer erlitt einen Kieferbruch und mehrere Schnittverletzungen im Gesicht. Der Radfahrer wurde zur weiteren medizinischen Versorgung ins Universitätsklinikum Greifswald verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 600 Euro.

