POL-NB: PKW von der Fahrbahn abgekommen (Landkreis Vorpommern- Greifswald)

PHR Pasewalk (ots) - Am 07.01.2017,gegen 07:55 Uhr,ereignete sich auf der B 104 zwischen Rossow und Zerrenthin ein Verkehrsunfall ohne Personenschaden.Der 65-jährige Fahrer befuhr die Bundestraße aus Richtung Rossow und kam aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben. In der weiteren Folge überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem angrenzenden Feld auf der Seite zum Liegen. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Der Schaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Zum Zeitpunkt des Unfalls war die Bundesstraße an der Unfallstelle vereist (Straßenglätte).

Im Auftrag

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

