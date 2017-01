POL-NB: Brand in einem Mehrfamilienhaus in 17235 Neustrelitz

Neustrelitz (ots) - Am 06.01.2017 , gegen 22:10 Uhr, wurde die Polizei darüber informiert, dass es in einem Mehrfamilienhaus in der Zierker Straße in 17235 Neustrelitz brennt. Durch die eingesetzten Kräfte der freiwilligen Feuerwehr Neustrelitz konnte das Feuer sehr schnell gelöscht werden. Aus bisher unbekannter Ursache brannten im Hausflur des Wohnhauses mehrere abgestellte Umzugskartons. Durch das schnelle eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus verhindert werden. Die Bewohner des Wohnhauses konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Es wurde niemand durch das Feuer verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 300,-EUR. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

