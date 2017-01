POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Fußgängerin in Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald)

Anklam (ots) - Am 05.01.2017 gegen 16:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Fußgängerin in der Innenstadt von Anklam, im Bereich des Marktes. Die 82-jährige Frau wollte die Steinstraße überqueren und trat hierzu auf die Fahrbahn. Zur selben Zeit kam eine 44-jährige Fahrerin mit ihrem PKW Skoda aus der Peenstraße und bog in die Steinstraße ein. Hierbei übersah sie die Fußgängerin und fuhr diese mit geringer Geschwindigkeit an. Hierdurch kam die Fußgängerin zu Fall und wurde schwer verletzt . Auf Grund der Verletzungen musste die Fußgängerin mit einem Rettungswagen ins Ameos-Klinikum Anklam gebracht werden. Dort wurde sie stationär aufgenommen. Am PKW entstand kein Sachschaden.

