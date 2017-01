POL-NB: Senior überschlägt sich mit dem Auto- Fahrer schwer verletzt (Landkreis Vorpommern-Rügen)

PR Ribnitz-Damgarten (ots) - Am 03. Januar 2017 ereignete sich auf der Bundesstraße 105 in der Gemeinde Ahrenshagen-Daskow bei Ribnitz-Damgarten gegen 14:40 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.Ein 85-jähriger Mann befuhr mit seinem Peugeot die B 105 aus Richtung Ribnitz- Damgarten in Richtung Stralsund, als er bei Altenwillershagen auf die rechte Bankette geriet. In der weiteren Folge schleuderte der PKW in den Straßengraben, überschlug sich und kam im Graben auf den Rädern zum Stehen. Der Senior erlitt bei dem Verkehrsunfall schwere Verletzungen. Er wurde in ein Stralsunder Krankenhaus gebracht. Der Kleinwagen war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Es entstand Sachschaden von etwa 4.000 Euro. Während der Verkehrsunfallaufnahme wurden die Verkehrsteilnehmer durch die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ribnitz-Damgarten an der Verkehrsunfallstelle vorbeigeleitet, sodass es zu keinen Verkehrsbehinderungen kam.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell