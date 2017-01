POL-NB: 1. Nachmeldung zur Pressemitteilung vom 02.01.2017 "Polizei ermittelt nach Schlägerei in Neubrandenburg"

Neubrandenburg (ots) - Kriminalpolizei bittet um Mithilfe

Am vergangenen Sonntag (01.01.2017) kam es gegen 18.30 Uhr zu einem Polizeieinsatz bei einer Veranstaltung in der Stadthalle. Wie die Polizei vor Ort feststellte, kam es zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, bei der zwei Personen verletzt wurden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun weitere Zeugen, die sich zu der benannten Zeit in der Parkstraße in der Nähe der Stadthalle aufgehalten und Beobachtungen gemacht haben. Insbesondere die Personen, die gegebenenfalls sogar Aufzeichnungen mit ihren Handys o.Ä. gemacht und diese der Polizei zur weiteren Auswertung zur Verfügung stellen können, werden gebeten, sich an die Einsatzleitstelle Neubrandenburg unter 0395/5582-2224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

